MISS INDONESIA 2017: Miss Sulut Akui Peran Make-Up Sangat Penting bagi Perempuan

SEBAGAI perempuan pastinya secara alami memiliki sisi feminin yang mengajak naluri untuk melakukan kegiatan yang 'perempuan banget'. Salah satunya pastinya berdandan, tapi peran make-up bagi setiap orang pastinya berbeda-beda.

Ditemui saat mengunjungi pabrik Kosmetik Sariayu Martha Tilaar, Ivhanrel Sumerah, finalis Miss Indonesia 2017 perwakilan provinsi Sulawesi Utara mengatakan make-up memiliki peran penting dalam kesehariannya. "Make up penting sekali untuk seluruh perempuan Indonesia, buat saya pribadi juga soalnya saya bussines women make up itu penting banget," kata Ivhanrel kepada Okezone.

Meski setuju dengan anggapan inner beauty meblngalahkan segalanya, Ivhanrel mengaku make up membuat perempuan semakin percaya diri. "Memang kita harus terlihat cantik meskipun tanpa make up tapi dengan make up kita lebih terlihat profesional dan pastinya lebih percaya diri," lanjutnya.

Perempuan murah senyum ini ternyata termasuk dalam salah satu perempuan yang hobi merias wajah. "Aku make up lovers. Dulu pernah jadi beauty vloger tapi sekarang karena sibuk akhirnya enggak sempat lagi," akunya.

Saking cinta dengan kulit wajahnya, Ivhanrel punya treatment khusus untuk wajahnya. "Namanya treatment untuk skin itu kaya investasi 10 atau 20 tahun ke depan. Kalo enggak care akan berpengaruh ke kulit beberapa tahun ke depan. Skin treat mahal tapi kita bisa pintar pakai yang ada saja misalnya madu, mentimun, masker yang harganya adorable," bebernya.

Sepanjang siang hari ini 34 finalis mengisi waktu karantinanya dengan mengunjungi pabrik kosmetik Sariayu di Kawasan Industri Pulogadung. Semua finalis terlihat antusias mendapatkan pengalaman serta pelajaran baru seputar make-up.