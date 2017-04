Trik Mengaplikasikan Blush On sesuai dengan Bentuk Wajah Anda

SELAIN memberi rona kemerahan pada wajah, aplikasi blush on bisa membuat tampilan wajah terlihat lebih segar. Karena itu, penting untuk mengaplikasikan blush on sesuai dengan bentuk wajah agar tampilannya terlihat maksimal.

Berikut aplikasi blush on sesuai bentuk wajah seperti yang diungkapkan oleh make-up artist Katey Denno, dilansir dari Womenshealthmag, Rabu (19/4/2017).

Wajah panjang

Bagi Anda pemilik wajah panjang, gunakan blush on menggunakan kuas dengan gerakan memutar di area apple of the cheek atau bagian pipi yang membulat ketika tersenyum, atau tepat di bagian atasnya. Bila blush on memiliki efek shimmer, pulaskan sedikit di bagian tertinggi tulanng pipi agar memberi kesan pipi Anda lebih terangkat.

Wajah bulat

Gunakan blush on secara diagonal, mulai dari sisi bibir mengarah ke telinga. Triknya, sama seperti ketika Anda mengaplikasikan shading, sehingga memberi efek pipi yang tirus. Denno menyarankan agar memilih blush on dengan tekstur matte. Blush on yang bisa memberi efek kilau akan membuat wajah bulat terlihat lebih bulat.

Wajah persegi

Untuk pemilik bentuk wajah persegi, trik memakai blush on bisa dengan menyapukan kuas tepat di bawah tulang pipi, lalu baurkan. Cara ini bisa membuat tampilan wajah akan fokus pada bagian pipi dan bukan rahang.