Cari Objek Wisata Pantai Favorit di Maumere, Pantai Koka Tempatnya!

Selamat hari Senin ya guys, waktunya kembali ke rutinitas. Pantai Koka Kabupaten Sikka di Maumere, NTT Tiket masuk weekend Rp 5.000, dan untuk parkir Rp 5.000 #ayodolan kesini, dengan harga Rp 10.000 bisa menikmati keindahan begini mah super duper luar biasa, pasir nya putih bersih, gradasi warna Ijo tosca dan biru nya super epic, dan yang penting pantai ini sangatlah bersih guys, tidak terlihat sampah di sepanjang pantainya. Ke Maumere rugi kalo gak keselek air laut disini mah, biar sekali kali merasakan asinnya air laut di Timur Indonesia 😂 . Foto dolan dari @ghoster21 #ayodolanmaumere #pantaikoka #maumere

A post shared by INDONESIA | #ayodolan (@ayodolan) on Mar 5, 2017 at 3:42pm PST