Wisata Rembang, dari Makam RA Kartini hingga Menelusuri Kota Bersejarah

Khusuk berdoa di makam Kartini. Pengharapan yang baik akan mengantar segala sesuatu pada akhir yang baik. #RembangMelawan #RembangMenang #KendengKawalPutusanMA #MakamKartini

A post shared by DhyCat (@purplerebel) on Dec 4, 2016 at 5:58pm PST