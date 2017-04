Travelling dengan Keterbatasan Fisik, Kenapa Tidak?

KETERBATASAN fisik tidak menjadi penghalang untuk menjelajahi dunia! Ini dibuktikan Terry Scott Cohen yang terkena penyakit sehingga membuatnya kehilangan otot progessive.

Dikutip grivy, ayahnya, Barry M. Cohen seorang pensiunan psikiater menjadi teman travelingnya. Petualangan keduanya dituangkan dalam buku “Travel Near & Travel Far: Step Out of Your Disabled World”. Buku ini bisa jadi referensi Anda yang memiliki keterbatasan fisik atau pun yang ingin menjadi teman traveling bagi mereka.

Kenapa mereka yang memiliki keterbatasan fisik harus travelling?

Ada alasan kesehatan untuk itu. Mereka yang mempunyai keterbatasan fisik dan melakukan travel akan lebih mudah tidur dan tidak mudah stress seperti orang kebanyakan. Ketika seorang yang memiliki keterbatasan fisik terlalu banyak di rumah, ini akan mempengaruhi pikiran mereka.

Travelling juga mempunyai keuntungan jangka panjang bagi kesehatan seperti sebuah mekanisme untuk mengatasi stress.

Karakteristik apa yang diperlukan bagi teman travelling?

Mereka yang memutuskan untuk menjadi pendamping dapat menjadikan perjalanan itu menyenangkan dan bahkan sebaliknya. Menjadi pendamping berarti pengorbanan dan merelakan kenyamanan.

Mereka juga harus perhatian dan peka untuk dapat mengetahui batasan fisik ketika melakukan kegiatan selama traveling. Dan yang paling penting, harus tenang dan sabar juga kuat secara fisik.

Destinasi yang paling ramah bagi yang memiliki keterbatasan fisik?

Amerika Serikat dan Kanada sangatlah ramah. Yang terbaik di Eropa adalah negara Jerman. Saat Anda naik kereta misalnya, di banyak negara, gap antara platform dan kereta banyak terlihat. Sementara di Berlin, di setiap stasiun, Anda bisa request ke petugas untuk menaruh alat bantu sebagai jembatan antara platform dan kereta agar kursi roda bisa lewat.

Di Thailand, raja yang kemarin baru wafat memerintahkan untuk disediakan penjaga di kamar mandi khusus handicapped untuk menolong mereka yang memiliki keterbatasan fisik.

Bagaimana memastikan tujuan Anda aman untuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik?

Check and recheck. Pastikan kalau hotel Anda bisa diakses dan jelaskan kepada pihak hotel tentang kondisi Anda.