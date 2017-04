Yuk, Napak Tilas Perjuangan Pangeran Diponegoro di Gua Selarong

Bersejarah, sedikit terlupakan Goa Selarong merupakan markas Pangeran Diponegoro saat melakukan perang gerilya melawan penjajah Belanda tahun 1825 -1830. Di Goa Selarong sendiri terdapat dua goa utama yaitu Goa Kakung dan Goa Putri. Goa Kakung merupakan tempat tinggal Pangeran Diponegoro, sedangkan Goa Putri digunakan sebagai tempat tinggal selir Pangeran Diponegoro yaitu Raden Ayu Ratnaningsih. . . Photo by @gunawanjir . Loc: Goa Selarong, Kembang Putihan, Guwosari, Pajangan, Bantul, DIY. . #goaselarong #wisata #sejarah #diponegoro #bantul #visitjogja #jogjaku #jpmpjogja #jogja #jogjajateng #jogjaistimewa #yogyakarta #piknikjogja #dolanjogja Jangan lupa tag @wisataselarong dan gunakan hastag #wisataselarong #goaselarong untuk mengeksplore keindahan Selarong.

A post shared by Goa Selarong (@wisataselarong) on Apr 16, 2017 at 11:26pm PDT