Wisata Budaya Tradisional Dunia Akan Hadir di Seoul

BERLIBUR di Ibu Kota Korea Selatan, Seoul, Anda tidak hanya akan menemukan budaya tradisional Korea, tapi juga budaya tradisional seluruh dunia. Ini dapat Anda temukan jika Anda tinggal di Seoul pada Minggu ketiga setiap bulan.

Acara yang disebut "Walking in the middle of Hallyu: K-Culture Festival" ini akan dilakukan rutin di sepanjang 310 meter di jalan depan Dongdaemun Design Plaza. Sepanjang penyelenggaraan, kendaraan akan dilarang untuk melintas dari pukul 09.00 pagi sampai 06.00 sore waktu setempat.

Acara bulanan ini akan terlebih dulu menampilkan budaya dari negara-negara Asia Timur Laut, seperti China, Jepang, dan Mongolia. Sementara budaya Afrika, Amerika Latin, Asia Tenggara, dan Eropa Barat akan menyusul.

Panggung utama akan mengadakan pertunjukan seni Tai Chi dan karate, yang masing-masing merupakan seni bela diri tradisional Tiongkok dan Jepang. Pengunjung juga dapat mencoba membuat yurt, yaitu rumah tradisional Mongolia, merasakan teh Tiongkok dan mencoba kostum tradisional seperti kimono, yukata, dan qipao.

Acara khusus ini akan dijalankan sampai Oktober, dan dibatasi saat Juli dan Agustus ketika cuaca diperkirakan akan terlalu panas untuk acara luar ruangan. Demikian seperti dikutip dari AsiaOne, Rabu (19/4/2017).