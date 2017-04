MISS INDONESIA 2017: Mengembangkan Potensi Budaya dan Bahasa Lokal Menjadi Motivasi Miss Riau

ADE AULIYA RIAU Motivasi untuk menjadi inspirasi bagi wanita Indonesia serta mengenalkan ragam budaya, pariwisata dan bahasa yang ada di Indonesia, menuntun wanita cantik untuk melangkah di ajang Miss Indonesia 2016. Sebagai wakil dari Provinsi Riau, Ia ingin mengembangkan potensi Provinsi Riau di bidang budaya, dan pariwisata serta mengembangkan sektor ekspor dari sentra umkm. Bakatnya dalam bidang modelling dan presenter mengantarnya dalam memperoleh prestasi diberbagai ajang beauty pageant, lomba presenter, dan pencarian model nasional. Sarjana sastra dari lulusan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya ini juga aktif diberbagai kegiatan sosial, antara lain Ia pernah mengikuti kampanye Clean Our Plate saat menjadi relawan AIESEC Winter Program di Malaysia 2016 dan menjadi relawan kampanye mengenai Stop Racial Discrimination bersama organisasi Do Something Malang. Wanita yang memiliki motto hidup ‘The Best Revenge is to Improve Yourself’ ini sangat mengidolakan mengidolakan Emma Watson. Menurutnya selain sama-sama bergelar sarjana sastra, Emma Watson merupakan salah satu artis dengan potensi yang luar biasa pada saat berakting. “Yang dapat saya simpulkan bahwa sesungguhnya kecantikan harus selaras dengan potensi diri. Karena ilmu akan selalu melekat dalam diri dan akan selalu dapat menjadi manfaat bagi orang lain” ujarnya . #FastTrackCatwalk #missindonesia2017day8

A post shared by @missindonesia on Apr 17, 2017 at 3:39am PDT