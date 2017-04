MISS INDONESIA 2017: Miss DKI Jakarta Terinspirasi dengan Sosok Martha Tilaar

Hari ini kita mengunjungi martha thilaar group, dan dapat bukan hanya makeup lesson tetapi juga cerita tentang ibu dr Martha thilaar yang sangat inspiratif. She told us to be proud for we are Indonesian women🌞 . . #missindonesia #missindonesia2017 #missindonesia2017day9 #missindonesiaday9 @missindonesia

