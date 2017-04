MISS INDONESIA 2017: Perbanyak Kegiatan Sosial, Harapan Miss Sulawesi Barat jika Menjadi Miss Indonesia 2017

NURWINDA ANGGRAENY SULAWESI BARAT Menjadi Miss Indonesia adalah mimpi wanita kelahiran 20 Agustus 1996 ini sejak berumur 13 tahun yang Ia tuliskan dalam sebuah kertas dan kemudian Ia tempel di dinding kamarnya. Melalui Miss Indonesia Ia ingin menjadi wanita Indonesia yang berdedikasi untuk negeri ini. Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin ini telah menorehkan banyak prestasi mulai dari 1st Runner up Beauty Pageant Sulawesi Selatan 2015, Juara 1 Lomba Paduan Suara tingkat Universitas Hasanuddin 2015, Top 10 Citizen Journalist salah satu TV Swasta tahun 2014, Calon Mawapres di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin tahun 2017, Journalist di salah satu TV Swasta Makassar tahun 2016. Selain cantik wanita yang akrab disapa Winda ini juga aktif diberbagai kegiatan sosial, Ia pernah menjadi volunteer dari Sobat Lemina (Lembaga Mitra Ibu dan Anak) yang disupport oleh UNICEF, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. “Gunakan kekuatan pikiran dengan pikiran yang positif, agar partikel-partikel di muka bumi ini akan bersatu bersama pikiranmu untuk meraih apa yang kamu inginkan” ujar Winda . #FastTrackCatwalk #missindonesia2017day8

