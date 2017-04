MISS INDONESIA 2017 : Miss Sumatera Barat Akui Ikuti Miss Indonesia Bawa Perubahan Positif

IMMACULATA NELLA SUMATERA BARAT Darah Sumatera Barat kental mengalir dalam diri wanita yang akrab disapa Nella ini. Baginya ajang Miss Indonesia 2017 merupakan wadah aktualisasi diri untuk menginspirasi kaum wanita, bahwa sebagai seorang wanita kita adalah spesial dan merupakan ciptaan yang kuat dan mampu menjadi penyalur kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Ia ingin menjadikan Sumatra Barat sebagai salah satu destinasi wisata favorit bagi para turis mancanegara maupun dalam negeri. Wanita yang lulus dengan beasiswa dari INTI International University Malaysia ini memiliki bakat dalam memainkan berbagai alat musik, seperti gitar, ukulele, biola, piano, cajon dan harmonika. Selain itu, Ia juga menguasai berbagai bahasa asing, seperti Inggris, Mandarin, Jepang dan Jerman. Anak kedua dari dua bersaudara yang hobi travelling dan menulis puisi ini mengagumi sosoki Angelina Jolie dan Oprah Winfrey, Ia terinspirasi untuk tidak kehilangan semangat hidup. Menurutnya, Angelina Jolie dan Oprah Winfrey mempunyai masa lalu yang kelam tetapi mereka terus semangat untuk mewujudkan mimpinya. “If you don’t build your dreams, someone else will hire you to build theirs” ujar Nella . #FastTrackCatwalk #missindonesia2017day8

A post shared by @missindonesia on Apr 17, 2017 at 4:12am PDT