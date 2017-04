Ikuti Beauty Class, Miss Sulawesi Tenggara Kini Jago Pakai Eyeliner

#missindonesiaday9 Attending Sariayu Beauty Class today! Guess what? Saya bisa pakai eyeliner! Yay! Finally❤️😁 Jangan lupa datang di Studio 14 RCTI Pukul 7 Hari Jumat untuk mengikuti GladiResik ku yaaaa. Thank you! #missindonesia #beautypageant

