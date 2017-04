MISS INDONESIA 2017: Netizen Kagum dengan Motivasi Miss Kepulauan Riau

MUTHIA KIRANA KEPULAUAN RIAU Wanita kelulusan Fakultas Kedokter Gigi Universitas Padjajaran ini percaya dengan mengikuti ajang Miss Indonesia 2017 Ia dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga bisa menjadi influencer bagi orang-orang di sekitarnya. Wanita kelahiran 11 Juli 1993 ini ingin lebih mengenalkan budaya maupun pariwisata Kepulauan Riau, melalui promosi dan membuat kesan yang indah dari Provinsi Kepulauan Riau, sehingga hal tersebut dapat menarik perhatian turis lokal maupun mancanegara untuk mengunjungi Kepulauan Riau dan mengenal budaya melayu, budaya yang menjadi ciri khas dari Provinsi Kepulauan Riau. Anak bungsu dari dua bersaudara ini memiliki bakat dibidang seni, khususnya seni tari. Berkat bakatnya, Ia pernah meraih 7 Besar Lomba Tari Tradisional Tingkat Nasional HUT RI Ke-63 pada 2008. Selain itu, Ia juga sempat meraih prestasi di bidang modelling, seperti menjadi model disalah satu majalah ternama, dan menjadi Runner up Fashion Designer Universitas Padjajaran 2014. “Melalui ajang Miss Indonesia 2017, saya ingin membuat Provinsi Kepulauan Riau menjadi lebih dikenal dan dipandang di mata dunia, khususnya dalam bidang pariwisata dan meningkatkan pengetahuan serta derajat kesehatan bagi masyarakat Kepulauan Riau, sesuai dalam bidang saya yaitu dokter gigi muda” ujar Muthia . #FastTrackCatwalk #MissIndonesia2017Day8

A post shared by @missindonesia on Apr 17, 2017 at 3:00am PDT