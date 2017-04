Aturan Kenakan Busana Warna Hijau Lime Biar Enggak Menyolok

MUSIM panas telah tiba, ada baiknya busana yang dikenakan juga bernuansa terang. Salah satunya adalah warna hijau lime yang dianggap cocok untuk menyambut datangnya musim panas.

Dikenal dengan warna hijau neon, jenis warna ini memang kerap dihindari sebagian besar wanita lantaran dianggap membuat penampilan menyolok atau berlebihan. Padahal dengan aturan yang tepat, penggunaan busana warna hijau lime bisa membuat Anda terlihat stylish. Berikut aturannya seperti dilansir Glamradar, Kamis (19/4/2017).

Gaya ke kantor

(Foto: Glamradar)

Jika kantor Anda memberi sedikit kebebasan terkait aturan berbusana, tak ada salahnya untuk tampil menggunakan celana panjang warna hijau lime dipadu dengan blazer. Padukan warna hijau lime dengan sentuhan warna monokrom, seperti hitam atau putih.

Sebagai aksesori pemanis

(Foto: Glamradar)

Lantaran dianggap berlebihan atau terlalu menyolok, tak heran jika warna hijau lime muncul sebagai pemanis dalam penampilan. Namun, bagi Anda yang merasa belum percaya diri menggunakan busana warna hijau lime, bisa memulainya dengan penggunaan aksesori, seperti gelang, kalung, frame kacamata, syal, atau tas.

Pilih busana yang bermotif

(Foto: Glamradar)

Agar tidak terlalu berlebihan, Anda bisa memilih busana warna hijau lime dengan corak tertentu. Ini akan membuat tampilan terlihat sophisticated dan kece.

Kombinasi warna

(Foto: Glamradar)

Nah, bagi Anda yang ingin tampil out of the box dan berani, coba kenakan busana warna hijau lime dengan kombinasi warna lain, seperti turquoise, cobalt blue, dan lainnya.