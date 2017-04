MISS INDONESIA 2017: Peduli dengan Kesehatan Ibu dan Anak, Motivasi Miss Lampung Ikuti Miss Indonesia

Haifa Ghaida LAMPUNG Berlatarbelakang pendidikan sebagai lulusan Fakultas Kebidanan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjung Karang, Lampung, membuatnya ingin memberi perhatian lebih mengenai pendidikan kesehatan dini khususnya bagi para ibu hamil, bayi, balita dan ibu menyusui, karena menurutnya pada masa inilah kualitas generasi penerus bangsa akan terbentuk. Wanita kelahiran Bandar Lampung, 5 Agustus 1995 ini sangat bangga bisa mewakili Provinsi kelahirannya pada ajang Miss Indonesia 2017. Melalui ajang ini juga Ia ingin lebih memperkenalkan dan mengembangkan potensi budaya, adat istiadat, dan pariwisata di Provinsi Lampung. Anak kedua dari tiga bersaudara ini telah menorehkan berbagai prestasi, antara lain menjadi Muli Mekhanai Kab. Pesawaran 2015, Finalis Muli Mekhanai Prov. Lampung 2015, dan Miss Coffee Lampung 2015. Wanita yang sangat mengagumi sosok sang Ibu dan Neneknya ini juga memiliki bakat di bidang olahraga softball. Berkat bakatnya tersebut, Ia pernah meraih Juara 1 Softball Putri se-Indonesia pada tahun 2013. “You only live once, do more, pray more, and let God do the rest” ujar Haifa menjelaskan motto hidupnya. . #FastTrackCatwalk #MissIndonesia2017Day8

