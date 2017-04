MISS INDONESIA 2017: Latihan Fast Track, Miss Papua Barat Banjir Dukungan

APRIDA REGITA PAPUA BARAT Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretaris Tarakanita ini ingin mengukur sejauh mana dirinya mampu melakukan hal baru yang sangat bertolak belakang dengan latar belakangnya guna mengembangkan skill dan potensi dalam dirinya. Melalui ajang Miss Indonesia, Ia ingin mewujudkan daerah pariwisata Papua Barat yang berdaya saing, serta meningkatkan kebudayaan Papua Barat secara maksimal sebagai penopang perekonomian daerah. Wanita kelahiran 8 April 1997 yang akrab disapa Regita ini sangat terinspirasi oleh sosok Ibunya dan sosok Menteri Kelautan saat ini yaitu, Ibu Susi Pudjiastuti. Ia terinspirasi oleh Ibunya karena baginya sosok Ibu adalah mentor dan guru abadi. Kemudian Ia mengidolakan sosok Ibu Susi Pudjiastuti karena menurutnya beliau merupakan Lalu ibu susi adalah figure perempuan cerdas mandiri dan mau mengabdikan diri untuk masyarakat meski kondisi ekonominya sudah mapan. “Belajarlah dari masa lalu hiduplah di masa sekarang dan berencanalah untuk hari esok” ujar Regita saat menjelaskan motto hidupnya . #FastTrackCatwalk #missindonesia2017day8

