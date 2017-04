Tips Membuat Make-Up Murah Terlihat Mahal

MAKE-UP merupakan elemen penting untuk menyempurnakan penampilan wanita. Tak heran jika banyak wanita rela merogoh kocek besar demi membeli make-up brand ternama dengan harga selangit. Biasanya make up mahal akan memberikan hasil riasan yang halus dan warna yang natural.



Namun, bukan berarti make-up murah tidak bisa menghasilkan riasan yang sempurna. Anda pun bisa mendapatkan riasan tampak mahal meski hanya menggunakan make-up murah dengan melakukan beberapa trik. Berikut ulasannya seperti dilansir dari Good Housekeeping.



1. Contouring

Make-up artis ternama, Peter Philips menjelaskan contouring bisa menutupi kekurangan pada wajah. Biasanya dia menggunakan dua jenis warna foundation yang bisa memberikan kontur wajah.



2. Blending

Ini merupakan tahap yang penting. Sebab ini akan menunjukkan kualitas make-up yang digunakan. Biasanya make-up mahal akan lebih mudah membaur berbeda dengan make-up murah.



3. Mencampur lipstik

Untuk mendapatkan warna yang diinginkan, jangan ragu untuk mencampurkan beberapa lipstik. Dengan cara ini, bisa memberikan kesan menggunakan lipstik mahal.



4. Eksperimen

Jangan ragu untuk mencoba berbagai gaya make up. Cara ini bisa membantu mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap produk make up.