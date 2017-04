MISS INDONESIA 2017: Ditunjuk Jadi Panelis Juri, Maria Harfanti Merasa Terhormat

MALAM puncak final perhelatan Miss Indonesia 2017, tidak terasa sudah di depan mata.

Pada Sabtu, 22 April 2017 jutaan pasang mata di Indonesia akan menjadi saksi siapakah satu dari 34 finalis Miss Indonesia 2017, yang akan dinobatkan menjadi Miss Indonesia 2017.

Di tahun ini, nama Maria Harfanti yaitu Miss Indonesia 2015 sekaligus peraih titel second runner-up terpilih didapuk untuk menjadi salah satu panelis juri. Duduk bersamaan dengan sosok-sosok hebat seperti Liliana Tanoesoedibjo, Ferry Salim, Peter F. Saerang.

Lalu apa perasaan Maria yang tahun ini diberi kehormatan besar sebagai salah satu panelis juri tahun ini?

"Perasaannya tahun ini bisa jadi juri, jelas merasa terhormat dan senang sekali. Terhormat dan rasanya luar biasa ya bisa duduk bersamaan dengan sosok-sosok panelis juri yang hebat," ungkap Maria saat ditemui Okezone sebelum memberikan materi pembekalan kepada 34 finalis, Rabu (19/4/2017) di lokasi karantina, Jakarta Selatan.

Sementara itu, Maria juga mengungkapkan bahwa panelis dewan juri sudah melakukan sesi penjurian awal dengan semua finalis.

"Untuk penjurian sendiri, aku bersama dewan juri lain sudah melakukan pre-judging interview one by one. Biar bisa lebih kenal dekat lagi dengan mereka," tandas Maria.