MISS INDONESIA 2017: Intip Keseruan Miss Kepulauan Riau Meracik Lipstik Sendiri

HARI demi hari telah dilewati para finalis. Setelah melewati fast track Catwalk, Beauty With A Purpose atau mendapatkan pembekalan public speaking. Kemarin, melewati masa karantina hari ke-9 pada Selasa 18 April 2009, para finalis berkesempatan untuk mengunjungi pabrik kosmetik ternama.

Berlokasi di kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, tak hanya berkunjung, 34 finalis juga mendapatkan kesempatan untuk mengetahui seluk beluk pembuatan kosmetik dengan bereksperimen membuat lipstik.

Ya, hal ini diabadikan di akun Instagram salah satu finalis dari Kepulauan Riau, Muthia Kirana. Dalam sebuah foto, bersama dengan beberapa tiga finalis lainnya, Muthia terlihat sedang meracik lipstik dalam sebuah cawan.

“Making our new lipstick with @missindonesia #missindonesia2017day9,” tulisnya dalam keterangan foto.

Masih dalam keterangan foto yang sama, ia juga mengajak para netizen untuk menyaksikan rehearsal Miss Indonesia yang akan dilaksanakan pada Jumat 21 April 2017 pukul 18.30 hingga 20.00 di Tower 2 MNC Studio Kebon Sirih, Jakarta.