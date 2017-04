MISS INDONESIA 2017: Miss Gorontalo Mohon Doa yang Terbaik di Malam Final

Lunch with all finalist at monty's ✌🏻 Bbrpa hari lagi menuju malam puncak guys! Doakan saya ya dapat memberikan penampilan maksimal 💪🏻 jangan lupa like dan sms sebanyak2nya yaa! Untuk info bisa update di @missindonesia #missindonesia2017day10

A post shared by Novi Andriaty Salim (@noviandriaty) on Apr 19, 2017 at 9:04am PDT