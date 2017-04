MISS INDONESIA 2017: Ternyata Miss Jawa Barat Diakui Temannya sebagai Wanita Tomboy!

​KELUARGA dan kerabat terdekat Miss Indonesia 2017, pasti menginginkan mereka melakukan yang terbaik. Sebuah kebanggaan jika finalis yang mereka dukung meraih mahkota Miss Indonesia 2017.

Begitu juga Vidya Anggraeni, teman dari Grace Pranata finalis perwakilan Jawa Barat. Melalui akun Instagram @vidyanggraeni, ia menceritakan seperti apa sosok Grace di matanya.

(Foto: Instagram)

"Hallo de @gracekp18 ini adalah foto kita pertama kali berjumpa di Kelas Penyiar Indonesia batch 14 , @kelaspenyiar_id disitu juga kita langsung kenal akrab ( padahal baru pertama kali ketemu!)," terang Vidya dalam sebuah postingan foto.

Ia menceritakan, Grace adalah seorang yang amat tomboy, bertubuh ramping dan tinggi. Pernah satu kali ia menyarankan untuk ikut kelas modeling karena, menurutnya, Grace memiliki tubuh yang bagus.

Belum lagi, Grace digambarkan sebagai sosok yang pintar dan cantik. Melihat perjalanan wanita tomboy ini menuju malam puncak Miss Indonesia 2017. Vidya merasa turut bangga dan senang. Ia terus memberikan dukungan dan mengajak teman-temannya untuk menyokong Grace hingga meraih mahkota Miss Indonesia 2017.

"Now she made it!! Yes! Congrats Grace sebagai Finalis Miss Indonesia Jawa Barat 2017 I really support you!!! ;) ❤😘" tambah Vidya yang terus memberikan semangat.

Kembali, ia berpesan untuk tetap rendah hati dan tetap menjadi diri sendiri.

