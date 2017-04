Bubur Kacang Ijo, Sarapan Mengenyangkan yang Mudah Dibuat di Rumah

@Regrann 🍜🍠thanks dear🍜🍠 @jennynovembria - Akhirnya bisa setor foto juga buat @thegaring.ig tak sempat masak2 krn sibuk ngerjai tumpeng,yang penting setor foto dulu lah,salkomsel semua,maaf koment sengaja sy bikin off,takut tak bisa balas pun, BUBUR KACANG IJO BAHAN : 500 grm kacang hijau,cuci lalu rendam 3 jam 120 grm gula merah atau sesuai selera,sisir 80 grm gula pasir atau sesuai selera Jahe secukupnya,memarkan (sy pake 80grm) 6 lembar daun pandan,simpulkan Garam secukupnya (sy pake 1/2 sdm) Air secukupnya BAHAN SANTAN : 300 ml santan instan (sy pake kara) 400 ml air CARA MEMBUATNYA : Rebus kacang hijau bersama air,jahe,daun pandan & garam hingga agak empuk,lalu tambahkan gula merah & gula pasir,lanjutkan rebus hingga empuk,angkat,sisihkan. Di panci lain,masak santan instan tambah 400ml air,masak hingga mendidih sambil terus diaduk2,angkat sisihkan. Cara penyajian,sendokan kacang ijo ke mangkuk lalu siram dgn santan secukupnya,sajikan. #berbagiresep #doyanmasak #doyancooking #hobimasak #doyanbaking #sukamasak #shareresep #hobibaking #cakedankue #yukbelajarmasak #bisabikin #ri_bubur

