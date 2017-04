Hmm... Lezatnya 3 Kuliner Kaki Lima Asal Pekanbaru, Kota Kelahiran Sandiaga Uno

NAMA Sandiaga Uno semakin memuncak sejak dirinya maju sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kini namanya semakin banyak disebut karena berhasil memenangkan pilkada Jakarta putaran kedua versi quick count, bersama Anies Baswedan, calon Gubernur DKI Jakarta.

Segala yang berhubungan dengan pria berkacamata ini semakin hangat jadi perbincangan. Salah satu yang tak luput dari perbincangan adalah kota kelahiran Sandi di Pekanbaru Riau. Hmm kira-kira makanan pinggir jalan apa saja yang khas dari Pekanbaru yang wajib dicicipi saat berkunjung.

Roti Canai

Kudapan ini tampaknya bukan lagi kuliner yang asing, karena saking populernya roti canai sudah menjelajah di banyak daerah. Roti ini juga populer di Singapura dan Malaysia tapi khusus di Indonesia, roti canai banyak tersaji di Riau. Roti ini dibuat dengan teknik yang unik, adonan roti diputar hingga tipis lalu dilipat dan dipanggang menggunakan minyak. Tekstur khas roti canai adalah empuk dengan rasa yang gurih. Biasanya roti disantap bersama dengan kari kambing.

Roti ini diyakini berasal dari Tanjung pinang, Riau. Awalnya roti ini berasal dari India dan biasa disuguhkan dengan kuah kari kambing dan acar nanas. Roti jala sudah menjadi kuliner yang umum. Jadi tak heran kudapan ini bisa ditemui di banyak tempat mulai dari pedagang kaki lima hingga restoran mewah.

Mi sagu

Jika banyak mi terbuat dari tepung terigu atau tepung beras maka mi yang satu ini terbuat dari tepung sagu. Bahan baku tepung sagu membuat tekstur mi ini kenyal saat dimakan. Biasanya mi sagu diolah dengan cara digoreng. Ciri khas mi khas Riau ini adalah dimasak dengan tambahan ikan bilis, tauge dan potongan daun kucai.