RESEP NENEK: Pindang Serani Khas Jepara, Santapan Siang di Hari Kartini

Hari ini ada permintaan khusus dr Mr.T, minta dimasakin kepala salmon pindang serani. Kebetulan di kulkas masih ada bahannya, maka mariii kita mainkan yaa.. Menurut Mr.T, kepala salmon itu paling enak jika di masak kuah pindang serani, karena cita rasa kepala salmon yg klunyur dan gurih itu tidak hilang. Pokoke maknyos deh. Jika dibanding kepala kakap atau kepala patin, maka kepala salmon adalah pilihan nomor 1. Jangan lupa, jika makan kepala ikan salmon ini siapkan piring kosong untuk menyisihkan tulang2nya dr piring kita, tapi tulangnya gede2 jadi ngak ribet kayak makan bandeng. Apalagi daging kepalanya lembuttt banget. Tinggal di slurup, seperti minum kelapa muda sangking lembutnya...hehhehe.. Trus...Masak kepala salmon pindang serani ini gampang banget loh, semua bahan tinggal cemplung2 saja.. berikut saya share resepnya ya. RESEP KEPALA SALMON PINDANG SERANI BAHAN: 1 potong kepala salmon, belah 2, cuci bersih, tiriskan 10 bh Jamur merang, potong 2, cuci bersih, tiriskan Daun kemangi, cuci, ambil daunnya. BUMBU: 2 bt sere, keprok 4 lbr daun jeruk 2 lbr daun salam 1 ruas jari lengkuas, keprok 2 ruas jari kunyit, keprok 1 ruas jari jahe, potong tipis 6 bh belimbing wuluh 10 bh cabe merah, iris halus 6 siung bawang merah, iris halus 3 siung bawang putih, iris halus 1 bh tomat, potong kotak Garam secukupnya CARA MEMASAK: Didihkan air kira2 1,5 liter Masukkan semua bumbu dan jamur merang, masak hingga tercium aroma harum Setelah bumbu matang, masukkan kepala salmon, Masak hingga kepala salmon matang. Tambahkan garam sesuai selera, cicipi. Saat akan menghidangkan, tambahkan diatasnya daun kemangi segar. Angkat dari kompor, dan sajikan dalam wadah saji. Pindang serani kepala salmon ini paling enak jika dimakan hangat2 dengan sambel terasi dan sedikit perasan jeruk nipis. Selamat mencoba.. #ResepPindangSerani #ResepKepalaSalmon #ResepDewiIntan

