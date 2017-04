Camilan Mantap Matcha Green Tea Baked Donuts yang Bikin Nagih

RepostBy @desi_dms: "MATCHA GREEN TEA BAKED DONUTS Cocok buat cemilan sore ini ditemenin hot green tea latte 💚💚💚 enyaak enyaaak enyaaakk!! Maafkan saya yang terlalu doyan sama green tea ini ✌😉 . . . Bahan-bahan: 175 g tepung terigu 112 g gula ½ sdt baking soda ½ sdt garam ½ sdt Chun Maccha (atau takar sesuai selera) 150 ml minyak kelapa/sayur 100 ml susu 1 butir telur ½ sdt ekstrak vanila . Bahan Glaze: 210 g tepung gula 1 sdt matcha 2 - 3 sdm air panas . Cara Membuat: 1. Ayak dan campur tepung terigu, baking soda, garam, dan juga matcha 2. Pada mangkuk yang berbeda, campur minyak kelapa/sayur, susu, telur, dan ekstrak vanila. Setelah itu, masukkan campuran tepung sedikit demi sedikit hingga rata. 3. Masukkan adonan ke dalam piping bag dan tuang ke dalam loyang donat hingga ¾ bagian dari loyang 4. Panggang donat dengan suhu 180° C selama 10-12 menit. Setelah matang, keluarkan donat dari oven dan biarkan dingin selama beberapa waktu . Glaze: Campur tepung gula, matcha, dan air panas hingga kental. Jika glaze dirasa terlalu cair, maka tambahkan kembali tepung gula. Celupkan permukaan donat yang sudah dingin tadi ke dalam glaze. Biarkan glaze mengeras . #resepgreentea #matchadonut #donat #resepdonat #bc_donat #bakingcooking_

