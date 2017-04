Wow, Pulau Penyusuk Punya Pantai Cantik untuk Main Air di Kepulauan Riau

To get to know a country, you must have direct contact with the earth. It’s futile to gaze at the world through a car window. — Albert Einstein . . Pulau Penyusuk, salah satu pulau yang dimiliki Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau yang menawarkan tantangan, ketenangan dan kenyamanan bagi pengunjungnya. Pulau ini juga ialah salah satu pulau yang mengajarkan bahwa Indonesia itu benar-benar kaya dan bangsa maritim sejati. Pun pulau ini juga masih belum banyak diketahui orang sebab pesonanya masih tersembunyi dari publikasi - . . Anybody can bring me back there? I need vitamint sea ~🌊🌊 . #bintan #bintanislove #pulaupenyusuk #kepulauanriau #kepri #desamalangrapat #malangrapat #gunungkijang #kecamatangunungkijang #needholiday #beach #visitbintan #potretbintan #moment #kknkebangsaan #kknkebangsaan2016 #kknk2016

A post shared by Tengku Novenia Yahya (@tengkunovenia) on Dec 27, 2016 at 5:50pm PST