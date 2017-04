Pulau Beralas Pasir, "Surga Kecil" di Kepulauan Riau

Selamat Siang Sobat Wisata. Yang belum ada agenda besok mau meikmati #PesonaKepri dimana mungkin bisa ke Pulau Beralas Pasir di Bintan . Temukan keseujkan hati dengan melihat hamparan pasir putih yang exotis Location : 📍 Pulau Beralas Pasir , Bintan , Kepri @whitesandsisland Inframe : 📷 @bloggerkepri #WhiteSandIsland #PulauBeralasPasir #ExploreKepri #KepriGo #AmazingKepri #WonderfulKepri #vscotraveling #instapassport #travelingram #vscotravel #vscoview #instanusantara #instatravel #jelajahkepri #pesonaindonesia #bloggerlife #bestplace #travelling #traveling

A post shared by Pesona Kepri (@pesonakepri_ri) on Mar 11, 2017 at 12:02am PST