Nikmati Kesejukan Air Terjun di Tanah Kelahiran Kartini

Karna sendiri itu bebas Taken: @wlswulandarii Loc: air terjun songgo langit jepara #jeparahariini #jeparaindahnya #explorejepara #jeparakekinian #maytripmayadventurejepara #jeparadise #airterjunsonggolangit #jeparaapik #jeparafoto #jeparahits #jepara

A post shared by Retna Murcyta (@citapriyanto97) on Apr 20, 2017 at 12:46am PDT