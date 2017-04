HARI KARTINI 2017: Nadine Chandrawinata Sadarkan Wisatawan Pentingnya Jaga Kebersihan Laut Indonesia

Curhatan si penjelahah laut(🐢) kepada saya(👧) Ndn👧: Hey penyu, kenapa kamu menangis? Penyu🐢 : aku sedih, manusia masih menangkapku untuk dijual seluruh bagian tubuhku ini Ndn👧: aku ketemu kamu sekarang, apa yang ingin kamu sampaikan kepada manusia? Penyu🐢: aku ingin manusia sadar, jangan memburu daging dan telurku, jangan pakai kulit dan cangkangku untuk hiasan dan pajangan rumah. Aku berstatus terancam punah, aku minta tolong kepada manusia, jangan buang plastik ke laut, aku kira itu ubur-ubur, ternyata aku makan plastik lalu nyangkut di tenggorokanku, sakit! Ndn👧: penyu, pas bertambah usia, bisa dong untuk kabur dari bahaya lalu mengarungi samudra, apakah itu gampang? Penyu🐢: TIDAK!! Meskipun aku bisa menempuh jarak lebih dari 1000 kilometer, tapi aku sesekali naik ke permukaan air untuk mengambil napas, saat naik aku ditangkap Ndn👧: oiya.. Betul.. Kamu bernafas dengan paru-paru ya bukan insang... Jadi tetap harus naik ke permukaan ya Penyu🐢: aku berharap, lebih ada perlindungan untuk aku. Adanya ketegasan penyelamatan kelangsungan hidup dari duniamu, manusia.. Karena kalian adalah penyelamat kami, si mahkluk purba yang masih ada di Indonesia... Terima kasih ya bantuannya Ndn👧: sampai berjumpa kembali ya.. Teman, kita adalah penghancur terbesar tapi ingat, kita adalah penyelamat tertinggi akan binatang yang tidak bicara ini. -Nadinetukik🐢 #seasoldier #indonesia #savepenyu #sonyactioncam #nadrenaline

A post shared by Nadine Chandrawinata (@nadinelist) on Sep 18, 2016 at 1:59am PDT