Pantai Ngrenehan di Gunung Kidul Bikin Ogah Pulang

Menarilah dan terus tertawa ..walau dunia tak seindah surga Bersyukurlah pada yang kuasa..cinta kita dunia..SELAMANYA!!!! - Giring Nidji (St laskar pelangi) . . . . . . . . #friends #beach #pantaingrenehan #jogja (Edisi bijak)

