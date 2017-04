MISS INDONESIA 2017: Tinggal 2 Hari Lagi, Ayo Dukung Miss Favorit Anda!

Malam Puncak Miss Indonesia 2017 tinggal 2 HARI LAGI! . Jangan lupa untuk dukung terus finalis Miss Indonesia favorit kamu dengan mengetik MI<spasi>Provinsi lalu kirim ke 95151 . Dukung juga pada Fast Track Social Media dengan cara: 1. LIKE foto-foto pada akun Instagram finalis Miss Indonesia 2017 2. LIKE foto profile finalis pada Fan Page Miss Indonesia album Finalis Miss Indonesia 2017 3. LIKE video profile pada Metube Miss Indonesia http://www.metube.id/channel/4160/ 4. LIKE video profile pada Youtube Miss Indonesia 2017 http://www.youtube.com/playlist?list=PL_x0q6DddQo2WCf1ZYK2TSSeUPIRabuk5 . Dukungan kamu sangat berarti untuk mereka semua 😉

