MISS INDONESIA 2017: H-1 Malam Final, Throwback Masa Karantina Pertama Kali Yuk!

Kita throw back sedikit pada karantina hari pertama ūüėČ . Ke 34 finalis Miss Indonesia memperkenalkan diri mereka satu sama lain. Tak lupa Ibu Liliana Tanoesoedibjo hadir pada hari pertama karantina untuk memperkenalkan tentang Miss Indonesia kepada para finalis Miss Indonesia 2017 ini

