MISS INDONESIA 2017: Kunjungi Jakarta, Miss World 2016 Stephanie Del Valle Merasa di Rumah Sendiri

SEPERTI yang telah ramai diberitakan, bahwasanya gelaran malam puncak final Miss Indonesia 2017 yang akan dihelat pada Sabtu, 22 April 2017 besok akan kedatangan sosok yang sangat spesial.

Ya, tidak berbeda dari gelaran tahun-tahun sebelumnya malam puncak final Miss Indonesia selalu menghadirkan sosok Miss World. Maka pada Sabtu malam, alias esok hari Miss World 2016 yakni Stephanie Del Valle juga akan hadir untuk memberikan suntikan semangan dan dukungan moril pada 34 finalis Miss Indonesia 2017.

Kedatangan Stephanie Del Valle ke Indonesia, khususnya Jakarta ini sendiri adalah untuk kali pertama. Walau harus menempuh perjalanan udara selama 24 jam dari Puerto Rico, namun dara bertinggi 178 sentimeter ini mengaku ia kerasan bagai di rumahnya sendiri.

“Ini kali pertama aku mengunjungi Indonesia, I’m so happy to be here because it’s so beautiful. Negaranya, apalagi orang-orangnya yang sangat ramah dan baik hati tidak berbeda seperti di Puerto Rico. Baru sehari saja di sini, aku merasa sedang berada di rumahku sendiri,” aku Stephanie yang ditemui Okezone dalam acara press conference “Welcoming Miss World 2016” pada Jumat (21/4/2017) di MNC Financial Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Sementara itu, sembari menikmati waktu kunjungan singkatnya di Jakarta. Dara 21 tahun tersebut juga mengaku sudah tidak sabar untuk bisa mencicipi kuliner khas Indonesia sembari berkeliling kota Jakarta.

“Sejujurnya aku semalam sudah mencoba makanan semacam sup, tetapi aku lupa namanya yang pasti enak sekali rasanya. Pokoknya aku tidak sabar untuk mencoba makanan khas Indonesia lainnya,” selorohnya sambil tertawa pelan.