SELAMAT HARI KARTINI: Natasha Mannuela Ajak Wanita Maksimalkan Potensi Diri yang Dimiliki

Selamat hari Kartini untuk seluruh wanita Indonesia 👸🏻 Sebagaimana RA Kartini mau berjuang bagi kebebasan kaumnya dan kemajuan bangsa, mari kita bersama maknai dan terus lanjutkan perjuangannya di masa kini. Empowering each other, maximize our potential and keep doing something for the betterment of our country ❤️ #MissIndonesia2016 #NatashaMannuela

A post shared by Miss World Indonesia 2016 (@natashamannuela) on Apr 20, 2017 at 7:05pm PDT