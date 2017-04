SELAMAT HARI KARTINI: Mengharukan, ketika Berbicara tentang Perempuan, Ini yang Ada di Hati Anies Baswedan

HARI ini 21 April Adalah hari untuk para wanita Indonesia. Tertoreh dalam sejarah, sosok wanita lahir untuk membawa perubahan bagi wanita pribumi yang kala itu terkungkung. Ia adalah Raden Ajeng Kartini.

Dalam peringatan Hari Kartini 2017. Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan mengapresiasi wanita Indonesia. Menurutnya wanita adalah pilar penting dalam membangun sebuah bangsa. Ungkapan itu ia tuangkan lewat akun Instagram pribadinya yang berisi video singkat tentang wanita Indonesia.

"@aniesbaswedan: Perempuan di Indonesia memiliki peran yang sangat besar. Pilar dari sebuah bangsa itu ada pada perempuan. Selamat Hari kartini!"

Adapun teks yang tertuang dalam video tersebut bahwa. "Saya melihat Indonesia sekarang, kita perlu mengembalikan kembali peran perempuan. Bicara soal perempuan. Saya merasakan dari dekat betapa dasyatnya seorang perempuan yang di rumah ia hadir sebagai ibu tapi di sisi lain di luarnya hadir sebagai masyarakat. Itu kombinasi yang luar biasa."

"Saya adalah seorang yang tumbuh bersama wanita yang sangat aktif. Nenek saya salah satu peserta kongres. Jadi kalau bicara soal perempuan waktu kecil saya menempel kata-kata nenek dan kata-kata ibu. Saya melihat Indonesia sekarang perlu memaksimalkan lagi peran perempuan."