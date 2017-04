SELAMAT HARI KARTINI: Nadia Mulya, Kartini Masa Kini Berbagi Inspirasi lewat Dekorasi

KEBANGKITAN wanita Indonesia dalam berkarya telah dipelopori oleh R.A Kartini. Berkat perjuangannya Kartini masa kini bebas menyentuh semua lini untuk berkarya dan berbagi inspirasi

Kecintaan wanita akan keindahan tersebar ke segala sektor. Peran wanita dalam rumah tangga melibatkan kaum hawa turun langsung menata ruangan dan dekorasi rumah untuk menciptakan hunian yang nyaman bagi keluarga.

Nadia Mulya adalah salah satu Kartini masa kini yang ikut ambil bagian dalam berkarya namun tetap berperan dalam rumah tangga, salah satunya menata ruang. Kesenangannya menata ruang, akhirnya membuat presenter top ini cinta akan dekorasi.

Hobinya tersebut lantas ia salurkan dengan berkarya mendekorasi acara pesta, khususnya untuk pesta baby shower. Nadia bekerja sama dengan Ola Harika, pendiri Little Thoughts, sebuah party planner langganan selebriti Tanah Air.

Dari kolaborasi tersebut lahir sebuah buku yang berisikan ide-ide dekorasi khusus acara baby shower. Ide-ide segar, lucu, dan unik tertuang dalam buku berjudul 'The Little Thoughts Book of Baby Shower' pada tahun 2016.

Menurut Nadia, tak ada batasan bagi wanita untuk berkarya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menginspirasi antar sesama wanita. Karena wanita sangat suka berbagi.

"Berawal dari hobi kemudian ditekuni. Saya bekerja sama dengan Ola yang memang sudah expert. Wanita bisa menginspirasi apa saja, yang paling penting jangan takut mencoba," kata Nadia kepada Okezone, Jumat 21 April 2017.

Keberanian Nadia mencoba banyak tak lepas dari kesempatan yang dibukakan Kartini kepada wanita Indonesia. Ia pun tak ingin menyia-nyiakan itu.

"Tugas kita sebagai Kartini sekarang ini adalah fokus pada hal-hal

Positif. Bertengkar karena perbedaan hanya membuat pikiran negatif dan tersendat berkarya. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Seperti Kartini yang berani mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan wanita sebelumnya," tukas Nadia sambil tersenyum.