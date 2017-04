SELAMAT HARI KARTINI: Teruskan Semangat Juang Kartini dengan Pendidikan yang Tinggi

#Kartini mengajarkan kita bahwa pendidikan adalah kunci bagi siapa saja.. terutama perempuan untuk mengubah keadaan dan meraih kemajuan.. SELAMAT HARI KARTINI 21 APRIL 2017

A post shared by Fahira Idris DPD RI (@fahiraidris) on Apr 20, 2017 at 8:03pm PDT