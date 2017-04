SELAMAT HARI KARTINI: Pesan Robin Lim di Hari Kartini untuk Para Bidan Indonesia

SEORANG bidan tugasnya menolong persalinan ibu hamil dengan ikhlas dan tidak boleh menyakiti pasiennya. Tapi sayang, belum semua bidan melakukan hal tersebut, sehingga calon ibu tidak mendapat dukungan penuh saat harus mendapatkan pertolongan persalinan alami.

Ibu hamil wajib mendapatkan dukungan dan cinta agar bisa melahirkan bayi dengan proses normal. Karena Tuhan menciptakan wanita dengan anugerah kekuatan untuk melahirkan keturunan.

Salah satu contoh Robin Lim, bidan keturunan Amerika-Filipina yang sangat mendukung proses kelahiran gentle birth. Dia mau menolong sesama kaum hawa tanpa memandang status ekonomi dan sosial.

Wanita yang sudah mengabdi di Bali selama 25 tahun itu tampak prihatin dan sesal dengan kondisi wanita yang banyak melahirkan dengan proses caesar. Itu sebabnya, mereka tidak mendapatkan dukungan cinta dari tenaga medis yang hendak menolongnya.

Karena itu, tepat pada Peringatan Hari Kartini 2017, dia berpesan kepada seluruh bidan di Indonesia, agar mau menolong sepenuh hati dan cinta. Wanita hamil sangat butuh cinta bukan hanya dari keluarganya, tetapi juga tenaga penolong yang mendampingi persalinannya.

"Saya pesan kepada profesi bidan, praktiklah dengan cinta. Peluklah ibu hamil, jangan kasari. Misal langsung tanya 'mana buku kehamilannya' dengan nada tinggi. Lebh baik ucapkan 'selamat datang di klinik sambil senyum'," kata wanita yang akrab disapa Ibu Robin kepada Okezone.

Lagi-lagi Ibu Robin menegaskan agar semua bidan yang hendak menolong persalinan bisa menyayangi ibu hamil. Tidak hanya dari proses bersalin, dukung ibu setelah melahirkan untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

"ASI sangat penting untuk masa depan dan kesehatan anak. Stimulasi penting IMD setelah melahirkan, tempelkan bayi ke dada ibu," tambahnya.

ASI merupakan makanan utama bayi sejak lahir. Jangan berikan bayi makanan lain, karena bisa menurunkan kekebalan tubuhnya dan sistem pencernaannya tidak matang.

Ibu Robin percaya, semua wanita mampu melahirkan dengan proses normal, juga dengan menyusui bayi. Langkah ini harus dilakukan, karena lebih bermanfaat besat bagi kesehatan keduanya.

All You Need Is Love, itulah kalimat mutiara yang terlontar dari pembicaraan dengan Ibu Robin. Karena setiap wanita butuh cinta dan dukungan dari alam semesta. Selamat Hari Kartini 2017!