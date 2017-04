MISS INDONESIA 2017: Stephanie Del Velle Ceritakan Pengalaman Menarik Selama Menjadi Miss World 2016

TAMPAKNYA semua wanita pernah bermimpi dan membayangkan bagaimana rasanya menjadi ratu sejagad. Kesempatan ini datang pada Stephanie Del Velle yang dinobatkan sebagai Miss World 2016, penasaran kira-kira pengalaman apa yang paling berkesan bagi Stephanie selama mengenakan mahkota kebanggaannya?

Ditemui saat press conference di RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (22/4/2017), Stephanie sempat mengutarakan pengalaman paling berkesan baginya. Mengenakan selempang Miss World selama 4 bulan terhitung sejak Desember 2016, banyak hal yang sudah dilakukan Stephanie sebagai Miss World 2016.

"For four month. Saya banyak melakukan kegiatan seperti travelling ke Hongkong, China dan London. Dan sekarang saya ada di Indonesia. So far I love Indonesia," katanya dengan senyum memenuhi bibirnya.

Selain travelling banyak juga kegiatan positif yang dilakukan. Stephanie merasa beruntung mendapatkan pengalaman berkesan bisa melakukan kegiatan amal ke yayasan anak-anak tidak mampu dan juga beberapa rumah sakit.

"Saya punya kesempatan untuk memberikan charity ke yayasan Lily's Angels. Dana yang diberikan sekitar empat juta dollar untuk anak-anak di sana," lanjut Stephanie.

Yayasan Lily's Angle sendiri adalah sebuah tempat khusus untuk anak-anak down syndrome. Kegiatan Stephanie ini juga dishare lewat akun instagramnya sehingga banyak orang bisa melihat aktifitasnya serta mengajak banyak hati supaya terketuk dan ikut membantu meringankan beban anak-anak berkebutuhan khusus ini.

Selain bertandang dan melakukan kegiatan amal ke yayasan, Stephanie juga menyambangi banyak rumah sakit serta institusi.

"Saya juga memiliki kesempatan banyak untuk menyambangi beragam rumah sakit dan institusi. Saya merasa menjadi pribadi yang sangat positif," pungkas Stephanie.