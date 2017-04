MISS INDONESIA 2017: 34 Finalis Hadirkan Dance of Nusantara

TIDAK hanya penampilan dari para pengisi acara seperti Bunga Citra Lestari, Judika hingga Angga Maliq D’essentials, finalis Miss Indonesia 2017 pun turut memeriahkan malam puncak kali ini. Sebanyak 34 finalis Miss Indonesia unjuk tarian dalam Dance of Nusantara.

Dance of Nusantara ini terinspirasi dari ajang Miss World, yaitu Dances of the World. Di mana pada tarian tersebut salah satu finalis membawakan tarian asal daerahnya dan diikuti oleh para finalis lain.

Tariannya yang dibawakan oleh mereka pun beragam dan ditutup oleh tari topeng kontemporer. Ke-34 finalis menarikan Dance of Nusantara dengan anggun dalam balutan busana khas daerah mereka masing-masing.

Hingga kini, malam final Miss Indonesia 2017 terus berlangsung di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Di acara tersebut, Miss World 2016 Stephanie Del Valle asal Puerto Rico turut hadir menjadi saksi penobatan Miss Indonesia 2017.