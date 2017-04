MISS INDONESIA 2017: Natasha Mannuela Haturkan Terima Kasih untuk Indonesia

SEBENTAR lagi Miss Indonesia 2017 akan diumumkan. Miss Indonesia 2017 ini akan meneruskan tugas yang diemban oleh Miss Indonesia 201, Natasha Mannuela.

Malam ini menjadi momen terakhir bagi Natasha Mannuela.menjabat sebagai Miss Indonesia 2016. Di malam final ini, Natasha pun memberikan final speech sebagai Miss Indonesia.

(Foto: Twitter)

“Mengemban sash dan crown Miss Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Tugas ini dibawa dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab, kemana pun saya pergi.. Sedalam-dalamnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya, Yayasan Miss Indonesia, MNC Group, Star Media Nusantara (SMN), Star Harvest Media Academy, para pageant lover, dan tentunya masyarakat Indonesia yang mendukung saya. Projek Beauty With a Purpose jadi tujuan utama saya mengikuti Miss Indonesia, karena saya bisa melayani, berbagi, dan menjadi berkat bagi sesama. Senang rasanya saat mendengar dan mengetahui projek BWP di Bantar Gebang ini berdampak nyata dan manfaat untuk masyarakat di sana,” tutur Natasha.

Tidak berhenti di situ saja, Natasha juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Indonesia karena telah mempercayakan dirinya sebagai wakil Indonesia.

“Banyak sekali pelajaran yang saya petik selama saja di Miss Indonesia. Semua pencapaian saya di ajang Miss Indonesia dan Miss World 2016, bukanlah tentang saya. Tuhan lah yang izinkan nama Indonesia bisa bergaung harum di ajang internasional. Terakhir, always good to be glory, thank you Indonesia for believing me as your Miss Indonesia 2016,” ucap Natasha sembari tersenyum dan mata berkaca-kaca.