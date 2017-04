MISS INDONESIA 2017: Jawaban Ini Hantarkan Achintya Nielsen Jadi Pemenang

ACHINTYA Nielsen akhirnya terpilih sebagai Miss Indonesia 2017. Gadis yang mewakili provinsi NTB ini berhasil mengungguli 33 kontestan lainnya.

Dalam sesi tanya jawab di malam puncak Miss Indonesia yang berlangsung di Studio 14 MNC Studio, Jakarta, ia sukses memukau para juri. Di babak 15 besar, misalnya. Pertanyaan yang dilontarkan oleh ketua dewan juri Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo berhasil dijawabnya dengan baik. Saat itu dia mendapat pertanyaan tentang hak asasi manusia atau human rights.

(Foto: M.Sabki / Okezone)

“Human rights is what everyone born with it. Freedom to respect, freedom to speech, and freedom to be loved," jawabnya.

Sedangkan di babak 5 besar yaitu, sesi terakhir perempuan yang andal bermain alat musik Marimba, memberikan jawaban yang berhasil membawanya memenangi ajang kecantikan kali ini. Ia memberikan jawaban yang luar biasa, terkait misi apa yang hendak dijalani untuk membawa nama harum Indonesia.

"Jika saya terpilih menjadi Miss Indonesia 2017, my hope it to start working my Beauty With a Purpose project yaitu untuk mengentaskan kemiskinan sehingga kesetaraan atau equality bisa terwujud dan itu bisa kita tunjukkan ke mata dunia,” jawabnya.

Selamat sekali lagi kepada Achintya Nielsen yang telah terpilih menjadi Miss Indonesia 2017!