MISS INDONESIA 2017: Ayah Achintya Nilsen Punya Feeling Putrinya Menang

FINALIS perwakilan Nusa Tenggara Barat, Achintya Nilsen meraih predikat Miss Indonesia 2017. Dirinya berhasil menggantikan posisi Natasha Mannuela.

Rupanya prestasi yang diraih Achintya sudah disangka oleh sang ayah, Terje Nilsen. Hal ini terlihat dari perubahan yang dialami oleh Tya, sapaan akrab Achintya ketika mengikuti karantina Miss Indonesia.

"Saat dia masuk karantina sepertinya air mukanya berubah. Mungkin sedikit feeling dari situ, anak saya seperti cerah sekali," tutur Terje saat ditemui Okezone di Studio 14 RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu dini hari (23/4/2017).

Meski memiliki sedikit feeling anaknya akan meraih predikat Miss Indonesia 2017, Terje mengaku awalnya tak banyak berharap. Sebab dia tidak ingin terlalu kecewa jika harapannya tidak terjadi.

(Foto: Utami / Okezone)

Namun Terje dan keluarga terus berdoa agar Tya senantiasa diberi jalan yang mudah di ajang Miss Indonesia 2017. Tya sendiri sudah dikenal memiliki prestasi sejak kecil. Hal inilah yang membuatnya tetap yakin bahwa Tya bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga dan orang-orang di sekitarnya.

"Nilai sekolahnya bagus. Dia memang berprestasi sejak kecil, sama dengan adik-adiknya," ujar Terje.

Bahkan, meski kini Tya masih berstatus sebagai siswi kelas 3 Sekolah Menengah Atas, prestasinya cukup banyak, baik di bidang akademik maupun olahraga. Di bidang olahraga, Tya berprestasi di Regional Finals Tennis 2009-2011, BSSA Soccer 15+ Girls 1st Place 2015, dan BSSA Volleyball 15+ Girls 1st Place 2014 & 2016. Sementara di bidang lainnya, ia pernah menjadi Delegate of Colombia BaliMUN III tahun 2013, Delegate of Ukraine BaliMUN IV tahun 2014, dan Delegate of Indonesia TAIMUN XIII tahun 2015.