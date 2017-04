MISS INDONESIA 2017: Ini Lho Sosok Achintya Nilsen, di Mata sang Adik

KELUARGA patut berbangga karena perjuangan Achintya Holte Nilsen tidak sia-sia. Di usia yang masih belia, 18 tahun, Achintya berhasil menunjukkan kemampuannya.

Sebetulnya, seperti apa sih sosok Miss Indonesia 2017 ini di mata keluarganya? Ananda Nilsen, adik Achintya, membeberkan sifat sang kakak yang dewasa sebagai pemimpin.

"She is super responsible. Dia selalu memimpin, the leader," ungkap Ananda kepada Okezone usai malam puncak Miss Indonesia 2017 di studio 14 RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (23/4/2017).

Ia mengaku, selain sebagai pemimpin, Achintya sering bercengkerama dan berbagi cerita bersama saudara kandungnya.

Selain menjadi sosok kakak yang baik, ternyata Achintya juga menjadi teman bagi adiknya.

"Biasanya cerita-cerita di kamar. Sebelum tidur bicara tentang tentang sekolah dan gosip-gosip di sekolah," tutup Ananda sambil tertawa ringan.

Kini, Achintya sebagai Miss Indonesia 2017 siap mengemban tugas sesuai visi dan misi yang ditentukan. Nantinya, ia akan mewakili Indonesia di ajang Miss World 2017.