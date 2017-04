MISS INDONESIA 2017: Miss World 2016 Stephanie Del Valle Diaz Bakal Keliling Jakarta

Untuk pertama kalinya Miss World 2016, Stephanie Del Valle Diaz mengunjungi Indonesia. Sayangnya, wanita asal Puerto Riko tersebut tidak lama berada di Tanah Air.

Meski hanya memiliki waktu yang sebentar dan dipadatkan dengan kegiatan kunjungan Miss Indonesia 2017, Stephanie tetap menyempatkan diri untuk berlibur. Wanita cantik berusia 21 tahun ini akan berkeliling Jakarta.

"Untuk agenda Miss World agak singkat hanya tiga hari sampai tanggal 23 dan disini akan diajak jalan-jalan, liat MNC Media dan seputar Jakarta. Keliling Jakarta dan kuliner juga agar bisa berkesan," papar Chairwoman of Miss Indonesia Organization, Liliana Tanoesoedibjo di MNC Finance, Kebon Sirih, belum lama ini.

Selain berkeliling Jakarta dan mencicipi berbagai kuliner lezat, wanita yang berprofesi sebagai model sekaligus musisi itu juga akan mengunjungi Bantar Gebang. Di mana dia akan melihat proyek sosial Natasha Mannuela, Miss Indonesia 2016 untuk program Miss World tahun lalu.

"Dan akan diajak ke Bantar Gebang untuk melihat projek Acha (sebutan untuk Natasha Mannuela) dan menunjukan apa yang telah dilakukan Acha," jelasnya.

Pertama kali mengunjungi Tanah Air, Miss World 2016 Stephanie Del Valle Diaz rupanya langsung jatuh cinta dengan Indonesia. Terbukti, meski harus menempuh perjalanan selama 24 jam dari Puerto Riko, Stephanie mengaku seperti berada dirumah sendiri.

Stephanie pun merasa betah. Pasalnya wanita berusia 21 tahun ini menilai, masyarakat Indonesia memiliki kepribadian yang ramah. Di mana hal ini sama seperti penduduk di negara asalnya yaitu Puerto Riko.

"Ini kali pertama aku mengunjungi Indonesia, I’m so happy to be here because it’s so beautiful. Negaranya, apalagi orang-orangnya yang sangat ramah dan baik hati tidak berbeda seperti di Puerto Rico. Baru sehari saja di sini, aku merasa sedang berada di rumahku sendiri," papar Stephanie.

Selain menikmati keramahan masyarakat Indonesia, wanita yang berprofesi sebagai model sekaligus musisi ini juga menyempatkan diri untuk berkeliling Jakarta. Mencicipi kuliner khas Indonesia pun menjadi agenda yang tak boleh terlewatkan.

"Sejujurnya aku semalam sudah mencoba makanan semacam sup, tetapi aku lupa namanya yang pasti enak sekali rasanya. Pokoknya aku tidak sabar untuk mencoba makanan khas Indonesia lainnya," pungkasnya.