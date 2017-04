Tips Bikin Pulasan Lipstik Matte Lebih Sempurna

ANDA salah satu wanita yang keranjingan lipstik matte? Ya, lipstik matte memang masih dalam putaran tren karena memiliki dua manfaat, warna lebih pekat dan tahan lama.

Terlebih liquid matte lipstick yang teksturnya ringan namun sangat menempel di bibir. Namun, jangan hanya memakainya saja, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tampilan lipstik matte lebih maksimal.

Lantas, apa saja? Berikut tips dari supermodel Indonesia, Kelly Tandiono yang ditemui Okezone di kawasan Jakarta Pusat, belum lama ini.

"Lipstik matte itu kering dan menempel pada bibir, jadi bagaimana kondisi bibir itu akan terlihat jelas ketika dipulas lipstik matte. Kalau kering dan pecah-pecah ya kelihatan," ujar Kelly.

Lantaran itu, Kelly selalu melakukan ritual eksfoliasi untuk menghaluskan tekstur kulit bibir dengan scrubing.

"Ya at least once a week aku exfoliate, it depends on how your lip condition aja sih untuk mengetahui kapan bibir perlu exfoliate. Terus pakai bahan alami aja, aku biasa pakai sugar and a few drops olive oil untuk scrubing sebentar, diamkan terus bilas pakai air hangat, itu buat bibir tetap halus," bebernya.

Kemudian, tentu saat memakainya lipbalm tak boleh ketinggalan dipulas. Ini penting karena menurut pengalaman model berparas oriental ini, ada beberapa formula lipstik matte yang lumayan keras karenanya penting untuk kulit bibir tetap terhidrasi.

"Aku pakai lipbalm sebelum pakai matte lipstick, kalau ini untuk menjaga kesehatan kulit bibirnya aja sih. Karena aku juga pilih lipbalm yang ada kandungan SPF untuk melindungi kulit dari sinar UV," pungkasnya.