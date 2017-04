MISS INDONESIA 2017: Ssstt... Ternyata sang Adik Tidak Menyangka Achintya Nilsen Jadi Juara

KELUARGA Miss Indonesia 2017, Achintya Nilsen hadir di kursi penonton pada malam final. Tampak hadir sang ayah, ibu, ketiga adiknya, serta sang tante.

Ketika mendengar bahwa sang kakak dinobatkan menjadi Miss Indonesia 2017, sang adik, Gayatri Nilsen mengaku tidak menyangka. Bahkan setelah beberapa saat, Gayatri masih merasa tidak percaya. Dia pun menyampaikan dengan bangga bahwa dirinya turut bahagia dengan apa yang diraih Tya, sapaan akrab Achintya.

"I'm very happy for her. Ini masih seperti tidak nyata dia menjadi Miss Indonesia," ujar Gayatri kepada Okezone di Studio 14 RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, belum lama ini.

(Foto: Utami / Okezone)

Selain Gayatri, adik Tya lainnya, Ananda juga turut hadir dan memberi semangat untuk kakaknya. Ananda menceritakan Tya adalah sosok kakak yang sangat bertanggung jawab.

Tya juga merupakan kakak yang bisa menjadi panutan bagi adik-adiknya. Mereka sudah terbiasa berbagi kamar dan menceritakan keseharian masing-masing.

"Dia super responsible. Dia selalu menjadi panutan sebagai kakak. Kita bertiga suka bersama dan cerita-cerita sebelum tidur," pungkas Ananda.