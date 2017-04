MISS INDONESIA 2017: Runner-Up II Miss Sulawesi Utara Bakal Buka Bisnis Sustainable Fashion Pertama di Indonesia

MISS Indonesia 2017 telah terpilih, yakni Achintya Nielsen, RunnerUp I jatuh pada Astrini Putri dan Runner Up II diperoleh Ivhanrel Sumerah. Ketiganya tak hanya cantik, namun memiliki kecerdasan dan jiwa sosial yang tinggi.

Khususnya, untuk Miss Indonesia Runner Up II, seusai kontes kecantikan ini Ivhanrel akan melanjutkan bisnisnya yang sedang dibangun dalam dunia fesyen. Lantas, apa bisnis yang ingin digeluti Ivhanrel?

Kepada Okezone dia bercerita, sebenarnya sebelum masuk Miss Indonesia dirinya telah disibukkan dengan bisnis suistanable fashion miliknya sendiri. Ini adalah clothing line dengan menggunakan bahan bambu sebagai bahan dasarnya.

“Sebelum ada di sini, aku sedang menjalankan bisnis suistanable fashion yang mana menggunakan bahan organic dari bambu. Sekiranya ini pertama kalinya ada di Indonesia, doakan sukses ya,” beber Ivhanrel seusai acara Lunch Farewell di hotel bintang lima bilangan Jakarta Pusat, Minggu, 23 April 2017.

Dalam kesempatan yang sama, Ivhanrel juga mengungkapkan rasa syukur dan terimakasih pada semua pihak yang telah mendukungnya.

“Bersyukur pasti, i mean like is not easy to be a finalis of Miss Indonesia, tapi berkat Tuhan dan seluruh pihak yang mendukung aku bisa di sini lalu masuk 5 besar. Sedih juga kontes ini telah berakhir dan berpisah dengan teman-teman yang sudah dua minggu bersama, tapi ada rasa senang juga karena akan bertemu keluarga kembali,” tutupnya.