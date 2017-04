Indonesia Negeri Bahari, Ini 3 Olahan Kuliner Ikan Nusantara yang Wajib Dicicip

IKAN adalah satu sumber protein favorit selain daging dan ayam. Di Indonesia, banyak sekali ragam varian olahan ikan yang keunikan rasanya siap dicicip pecinta kuliner.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (24/4/2017) berikut tiga olahan ikan khas Nusantara yang siap menggoyang lidah. Setiap olahan ikan ini punya sensasi rasa yang menunjukkan betapa kaya kuliner Indonesia.

Gohu ikan

Gohu ikan adalah olahan masakan khas Ternate. Terbuat dari ikan tuna mentah yang dipotong dadu, kemudian dicampur dengan irisan cabai rawit, bawang dan kucuran jeruk lemon cui khas Ternate. Ikan ini tidak dimasak alias disajikan dalam keadaan mentah oleh karenanya banyak yang menyebut gohu ikan sebagai sashimi ala Ternate.

Seruit

Olahan ikan yang satu ini terkenal sebagai makanan khas Provinsi Lampung. Ikan yang digunakan sebagai bahan baku adalah ikan sungai seperti ikan belide, ikan baung, ikan layis atau lain sebagainya. Ikan diolah dengan cara digoreng atau dibakar, yang unik ikan disajikan bersama sambal tempoyak. Tempoyak sendiri adalah sambal terasi yang dicampur durian fermentasi.

Sate bandeng

Sate bandeng adalah makanan kebanggaan masyarakat Banten yang juga populer jadi oleh-oleh. Sate bandeng terbuat dari ikan bandeng olahan yang sudah dicampur bumbu. Daging bandeng terasa empuk dan lembut tentunya tanpa duri. Sate bandeng paling nikmat disantap bersama nasi putih dan sambal.