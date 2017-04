RESEP NENEK: Makan Malam Nikmat dengan Ikan Kuah Kuning Cabai Hijau

Udah lama banget ga posting masakan plus resepnya.. Berhubung lagi kangen masakan rumah jadi masak sendiri deh.. Ikan kuah kuning cabai hijau ini kesukaan Bapakku sehingga ibuku kerap kali masak.. Yang sering dimasak ibuku ikan Gabus, ikannya dibakar dulu baru dimasak.. Syedaap..😚😚 Berhubung males bakar2 aq pakai ikan Tongkol yang diasap yg dijual di supermarket.. Yuk intip resepnya.. . . . Ikan Kuah Kuning Cabai Hijau Bahan : - 500 gr ikan (ikan apa aja bs ikan air tawar atau air laut) - 500 ml santan atau 1 bks santan instan dilarutkan dengan 500 ml air Bumbu : - 3 siung bawang putih - 6 butir bawang merah - 10 buah cabai hijau keriting - 1 ruas jahe - 1 ruas kunyit - 4 butir kemiri sangrai/goreng - 2 iris lengkuas - 2 lbr daun salam - 1 batang serai - garam dan gula merah secukupnya - penyedap (optional) - 2 sdm minyak untuk menumis Cara membuat : - bersihkan ikan, tusuk pakai bambu lalu bakar sampai matang atau beli yang udah jadi biar praktis 😊😊 - iris bawang merah - iris menyerong cabai hijau - haluskan bawang putih, jahe, kunyit dan kemiri - keprek lengkuas dan serai - panaskan minyak lalu tumis bawang merah sampai harum - masukkan bumbu halus, lengkuas, serai dan daun salam tumis sampai harum - masukkan cabai hijau, setelah agak layu masukkan santan - masukkan garam, gula dan penyedap.. - masukkan ikan yang sudah dibakar tadi masak sampai mendidih dan meresap ke dalam daging ikan - cicipi sekali lagi.. Sesuaikan rasanya, angkat.. Taraaa ikan kuah kuning cabai hijau sudah siiaappp.. Mamamm yuuk πŸ˜€πŸ˜€πŸ˜€ . . . #resepikan #ikankuahkuning #ikankuahkuningcabaihijau #resepbyasesanti #homemadecooking #cookbyme

A post shared by Agnesia (@asesanti.agnes) on Apr 8, 2017 at 7:08pm PDT